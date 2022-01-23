Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzu ve fitness gibi hizmetlerinin yer aldığı en son teknolojiyle donatılmış tesis, hizmete açıldı. Örnek sosyal belediyecilik hizmeti sundukları vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını söyledi.

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  • 23.01.2022 11:05
  • Güncelleme: 23.01.2022 11:48
Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzu ve fitness gibi hizmetlerinin yer aldığı en son teknolojiyle donatılmış tesis, hizmete açıldı. Örnek sosyal belediyecilik hizmeti sundukları vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını söyledi.

Mimarsinan Mahallesi’ne Kocasinan Akademi çatısı altında bir tesis daha kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı günden güne daha konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirterek, Kayserililerin yaşam standardını yükseltecek hizmetler ürettiklerini ifade etti. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bölgemizde vatandaşlarımızın sosyal hayatı renklendirmek için yapmış olduğumuz tesislerin bir tanesi de hizmet vermeye başladı. Yüzme havuzu, fitness ve aerobik gibi spor faaliyetlerinin yapıldığı sosyal tesis, şimdiden yoğun ilgi görüyor. Sıklıkla belirttiğimiz gibi sosyal hayatı renklendirecek ve hemşerilerimizin bir araya gelebileceği mekanların sayısını artırmak en önemli işlerimizin başında geliyor. Bu noktada yeni tesisler yapmaya, bu tesisleri projelendirmeye ve inşaat halindeki tesislerimizi de tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu ve benzer projelerin zamanla her mahallemizde yaygınlaşarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bütün gayretimiz; Kayseri’mizde ve Kocasinan’ımızda yaşayan hemşerilerimizin sosyal hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için hizmetler üretmektir. Tesisimizin Kocasinan’ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis

Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis

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