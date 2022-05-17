Kocasinan'dan çocuklar için 4 yeni park

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan yeni ve oyun gruplarıyla farklılık oluşturan parkları yerinde inceledi. Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz' dedi.

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  • 17.05.2022 12:16
  • Güncelleme: 17.05.2022 13:51
Kocasinan'dan çocuklar için 4 yeni park
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine sunulan yeni ve oyun gruplarıyla farklılık oluşturan parkları yerinde inceledi. Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz” dedi.

Argıncık Alsancak ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için güzel bir park projesini daha hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarına dikkat çekerek, “Yeni ve farklı parklar yapıyoruz. Bunlardan biri olan Hoca Ahmet Yesevi Mahalle’mizdeki parkları tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunduk. Parklarla birlikte çevre düzenlemesi ve yolların asfalt serimi de tamamlanmış oldu. Kocasinan’ın her bir bölgesinde gerek parkların yapılmasıyla çevrenin güzelleştirilmesi gerekse mevcut parkları yenileyerek, farklı fonksiyonlar ve güzellikler kazandırıyoruz. Sahada yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Planladığımız çalışmalarla yaz mevsiminde verimli bir sezon geçireceğiz. Özellikle mahallelerimize çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirebilecekleri renkli alanlar yapıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır” ifadelerine yer verdi.

Çalışmalardan memnun kalan vatandaş ve çocuklar ise parklarda daha mutlu bir şekilde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.

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İHA

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