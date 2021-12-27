Kocasinan'da yeşil alan rekoru

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına kazandırdığı yeni parklarla yeşil alan rekorunu yeniledi. Kocasinan'ı toplam yeşil alan 6 Milyon 50 bin 962 metrekare ile Dünya standartlarının üzerine çıkartarak, 'Yeni bir yemyeşil Kocasinan' inşa ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılının ana temasının 'Yeşil' olacağını ve yeni yeşil alanlarla yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 15:19
Kocasinan'da yeşil alan rekoru
Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına kazandırdığı yeni parklarla yeşil alan rekorunu yeniledi. Kocasinan’ı toplam yeşil alan 6 Milyon 50 bin 962 metrekare ile Dünya standartlarının üzerine çıkartarak, ‘Yeni bir yemyeşil Kocasinan’ inşa ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılının ana temasının ‘Yeşil’ olacağını ve yeni yeşil alanlarla yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.

Daha yeşil Kocasinan çalışmalarıyla ilçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 15,1 metrekareye ulaştığını belirtti. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık.

6 yılda toplam 2 milyon 268 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. Park yapım çalışmaları kapsamında güzel ilçemizi, 6 milyon 50 bin 962 metrekare yeşil alana ulaştırdık. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 15,1 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun”.

“Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
 

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