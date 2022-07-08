Kocasinan'da kurban yakalama timi göreve hazır

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan yakalama timi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için vatandaşın hizmetinde olacak.

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  • 08.07.2022 11:54
  • Güncelleme: 08.07.2022 11:57
Kocasinan'da kurban yakalama timi göreve hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de; Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan yakalama timi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için vatandaşın hizmetinde olacak.

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Kaçan kurbanları yakalamak için de Kocasinan Belediyesi tarafından hayvan yakalama timi kuruldu. Timin kurbanlık hayvanları kaçan vatandaşlara hizmet edeceğini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Tabi ki Kurban Bayram’ı dediğimiz zaman olmazsa olmazlardan bir tanesi hayvanların kaçması. Kimi zaman karşımıza çıkabiliyor kaçan kurbanlıklar. Bu noktada da belediyemizin ekipleri ve veterinerlerimiz hazır vaziyette. Kurban yakalama timimiz var. Bu noktada inşallah hiçbir şekilde ihtiyaç olmaz ama eğer ki bir ihtiyaç olursa, kurban yakalama noktasında Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz hazır bir vaziyette vatandaşlarımızın talebi olması halinde müdahale edebilecekler" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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