1 yılda 3 bin 184 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında 2021 yılında 3 bin 184 aileye, bu güne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 22 bin 430 aileye destek olduklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 24.12.2021 13:34
1 yılda 3 bin 184 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında 2021 yılında 3 bin 184 aileye, bu güne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 22 bin 430 aileye destek olduklarını söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ kapsamında 2021 yılında 3 bin 184 aileye, bu güne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 22 bin 430 aileye destek olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal Belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarına dikkat çekti. Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan’da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 22 bin 430 aileye destek olduk. 2015 yılında 380 adet, 2016 yılında 3 bin 620 adet, 2017 yılında 4 bin 359 adet, 2018 yılında 3 bin 152 adet, 2019 yılında 4 bin 811 adet, 2020 yılında 2 bin 924 adet ve bu yıl ise 3 bin 184 olmak üzere toplam 22 bin 430 aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin; bahtlarını açık etsin, onlara hayırlı, sağlıklı uzun ömürler versin”.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Seti” almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi

Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi

İstikbal'le evlerin her hali güzelleşecek

İstikbal'le evlerin her hali güzelleşecek

Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıt sektörü krizde

Kağıt sektörü krizde

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

DAHA FAZLA
İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

MHP'den Turkovac'a destek

MHP'den Turkovac'a destek

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı