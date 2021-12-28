Kocasinan Belediyesi'nden asfalt rekoru

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt serimi ve 123 kilometre yol yaptıklarını, 7 yılda ise toplam 1 Milyon 378 bin ton asfalt serimi ve bin 63 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 28.12.2021 12:21
Kocasinan Belediyesi'nden asfalt rekoru
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt serimi ve 123 kilometre yol yaptıklarını, 7 yılda ise toplam 1 Milyon 378 bin ton asfalt serimi ve bin 63 kilometre yol yaptıklarını söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt serimi ve 123 kilometre yol yaptıklarını, 7 yılda ise toplam 1 Milyon 378 bin ton asfalt serimi ve bin 63 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Yapılan hizmetlerle ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yapıyoruz. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında 146 noktada 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol, 2021 yılında ise 156 noktada 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol yaptık. Toplam olarak 7 yılda 1 milyon 378 bin ton asfalt serimi ve bin 63 kilometre yolu, hemşehrilerimin hizmetine sunduk. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'İçkili ve kumarlı yeni yıl kutlamalarına hayır!'

'İçkili ve kumarlı yeni yıl kutlamalarına hayır!'

Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Jandarma 14 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kanser sonrası hastalara bakım merkezinde hummalı çalışma

Kanser sonrası hastalara bakım merkezinde hummalı çalışma

Uyuşturucu taciri 2 şahıs silahlarıyla beraber yakalandı

Uyuşturucu taciri 2 şahıs silahlarıyla beraber yakalandı

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında ekonomimizi büyütmeyi başardık'

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında ekonomimizi büyütmeyi başardık'

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserigaz'dan önemli kış uyarısı

Kayserigaz'dan önemli kış uyarısı

Talas'da yollar, bakımlı, güvenli ve konforlu

Talas'da yollar, bakımlı, güvenli ve konforlu

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, İncesu'da 30 mahallenin muhtarını dinledi

Başkan Büyükkılıç, İncesu'da 30 mahallenin muhtarını dinledi

Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: 'Vicdanlı davranın'

Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: “Vicdanlı davranın”

Mobilyacılar hammaddede yüzde 35 indirim istiyor

Mobilyacılar hammaddede yüzde 35 indirim istiyor

KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye 5.'si Oldu

KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye 5.’si Oldu

Milletvekili Ataş, bu kez de Suriyeliler üzerinden yüklendi

Milletvekili Ataş, bu kez de Suriyeliler üzerinden yüklendi