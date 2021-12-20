Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 190 çölyaklı aileye bu güne kadar 3 bin 723 çölyak paketi dağıttı. Çölyaklılara yönelik yapılan ilk projelerle Türkiye'de diğer belediyelere örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği yeni projelerle sürdüreceklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 190 çölyaklı aileye bu güne kadar 3 bin 723 çölyak paketi dağıttı. Çölyaklılara yönelik yapılan ilk projelerle Türkiye’de diğer belediyelere örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği yeni projelerle sürdüreceklerini vurguladı.

Çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını söyledi. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak çölyak paketi dağıtımı yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 190 çölyaklı aileye bugüne kadar 3 bin 723 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli ve bu yıl ise (190 kişi) 808 koli olmak üzere toplam 3 bin 723 çölyak paketi verdik. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projemiz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Bu projeyle oluşturulacak olan üretim tesisiyle çölyaklı aileler buradan faydalanabilecekler. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.