Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Argıncık'da dönüşümü başlattı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Argıncık Mahallesi’nde de başlattığı ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde düzenlenen törenle gecekonduların yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Argıncık bölgesinde tarihe geçecek olan kentsel dönüşümün ilk hamlesini başlatan Başkan Çolakbayrakdar; “İmar süreçleri ve vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama bizde zora talibiz. Çalışmalarımızı kararlıkla ve ısrarla sürdüreceğiz. Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz” dedi.

Basın mensuplarıyla birlikte gecekonduların yıkım işlemlerini takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesinde yapılacak olan kentsel dönüşümle ilgili bilgiler verdi. Kocasinan delinince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Argıncık Mahallesi’nde başlatılan yıkım çalışmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları başlatılacak. Uzun süredir bu bölgemizde çalışmalar yapılıyordu. Nihayetinde yıkım işlemleri başladı ve ilk etapta ilk blok çalışmaları olacak. Bu bölgede toplam 6 blokluk çalışma başlamış olacak. Yapılan çalışmalarımız, şehrimize, Kocasinan’ımıza ve Argıncık’a hayırlı olsun. Kocasinan Belediyesi olarak Kocasinan’da yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyoruz. Vatandaşın en çok ilçemizde ihtiyaç duyduğu ve yoğun talepte bulunduğu kentsel dönüşüm çalışmalarını, sekiz yıldır sürdürüyoruz. Şükür Allah’a her bir bölgemizde başlattığımız dönüşüm çalışmalarından devam ettirdiğimiz ve sonuç aldığımız çalışmalarımız var. Argıncık bölgesinde ise özel bir çalışma yapacağımızı ve buradaki çalışmaların çok zorlu bir şekilde sürdüğünü söylemiştik. Özellikle ada ve parsel bazlı ne gerekiyorsa vatandaşla bir fiil giderek, görüşerek, bu kanayan yarayı çözmemiz gerektiği noktasında yoğun bir mesai harcadığımızı söylemiştik. Yakın zamanda belediyemizde bu bölgede bir fiil, imar şirketi marifetiyle bir müteahhit gibi çalışmalara başlayacak. İnşallah bölgemizdeki belediyemizin çalışmalarını da yakın zamanda duyuracağız” ifadelerine kullandı. Kentsel dönüşüm sürecinin uzun soluklu zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlıkla ve ısrarla sürdürüyoruz. Allah nasip ederse ciddi manada koyduğumuz iradeyi, sonuna kadar sürdüreceğiz. İnşallah Yunusemre, Yenidoğan, Ziyagökalp, Seyrani, Ahievran ve Uğurevler ’de sonuç aldığımız gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz. İmar süreçleri, vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama bizde zora talibiz. Bizde bu zorluğun neticesinde ortaya güzellikler çıkarmak üzere hareket ediyoruz. Buradaki kentsel dönüşümün duyurusunun ardından önümüzdeki günlerde alan bazlı ve teknik bilgileri paylaşacağız. İlçemizde kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında; yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresiyle Kocasinan, Türkiye’ye örnek bir ilçe olacak. Böylelikle ilçemiz herkesin yaşamak istediği bir bölge haline gelecek. ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da Kurulacak ve Kocasinan Kayseri’nin Yeni Yüzü Olacak’”.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri’ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçecek projelerin hayat bulacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, gecekondu evlerin yıkım işlemlerini takip etti. Yeni ‘Argıncık’ için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, yıkım esnasında hak sahipleri ile mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaştı.