Kırşehir Valiliği Yağış Uyarısında Bulundu

Kırşehir Valiliği; meteorolojiden alınan bilgilere göre kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden dolayı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, yağışların gök gürültülü ve sağanak halinde devam edeceği belirtildi. Yazılı açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Kırşehir ve çevresinde öğle saatlerinde başlayacak olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların gün sonuna kadar devam edeceği bildirilmiştir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.