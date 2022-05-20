Kırşehir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi 1 yılda 2 bin 354 hastaya hizmet verdi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 1 yılda 2 bin 354 hastaya baktı, 40 bin 134 kişiye ise tedavi seansı uyguladı.

PAYLAŞ
  • 20.05.2022 11:57
  • Güncelleme: 20.05.2022 11:57
Kırşehir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi 1 yılda 2 bin 354 hastaya hizmet verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 1 yılda 2 bin 354 hastaya baktı, 40 bin 134 kişiye ise tedavi seansı uyguladı.

4 kat ve 150 yatak tam kapasiteyle çalışmaya devam eden hastane Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor. Kırşehir Merkez ve ilçelerinin yanı sıra Ortaköy, Sarıyahşi, Yerköy, Hacıbektaş, Avanos ve Gülşehir ilçelerine hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde toplamda 2 bin 354 hastaya tedavi uyguladık" dedi. 40 bin kişiye tedavi hizmeti uygulanan hastanede ayrıca akapunktur tedavisinin de uygulandığını belirten Güneş, "Hastalarımızdan 5 bin 2 kişiye A grubu, bin 8 kişiye B grubu, 13 bin 702 kişiye C grubu, 20 bin 422 kişiye ise D grubu olmak üzere toplamda 40 bin 134 tedavi seansı uygulanmıştır. Alanında uzman hekim ve fizyoterapistleriyle tedavi uygulanırken bu tedavi içinde içerisinde tedavi alanları, pandeminin normalleşmesinin ardından yüzme havuzları, özel banyolar, sauna ve hasta odalarıyla hizmet verecek" diye konuştu.

Hastanede ayrıca kupa, hacamat, ozon tedavisi, sülük ve akapuntur tedavisi de uygulanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi

Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi

Jandarmadan kripto para üretimi yapan şahıslara operasyon

Jandarmadan kripto para üretimi yapan şahıslara operasyon

Melikgazi Belediyesi'nde hafta sonu vezneler açık

Melikgazi Belediyesi'nde hafta sonu vezneler açık

Büyükkılıç'tan Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Çiçek'e 'hayırlı olsun' ziyaret

Büyükkılıç'tan Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Çiçek'e 'hayırlı olsun' ziyaret

Kayseri'nin ticaret merkezi yenileniyor

Kayseri’nin ticaret merkezi yenileniyor

Talas'ta Coşkulu 19 Mayıs Konseri

Talas'ta Coşkulu 19 Mayıs Konseri

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

Doğa harikası Koramaz Vadisi'nde bahar temizliğine buyurun

Doğa harikası Koramaz Vadisi’nde bahar temizliğine buyurun

DAHA FAZLA
Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

100 milyon TL'lik vurgunda 5 kişi tutuklandı

100 milyon TL'lik vurgunda 5 kişi tutuklandı

Kayseri Valisi Çiçek: '3 gündür belediyelerin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım'

Kayseri Valisi Çiçek: '3 gündür belediyelerin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım'

Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı