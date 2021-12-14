Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin örgütün keskin nişancısı ve sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 22:46
Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin örgütün keskin nişancısı ve sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin örgütün keskin nişancısı ve sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve terör faaliyetinde bulunduklarını tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonlarda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların evlerinde

yapılan aramada terör örgütü DEAŞ’da faaliyette bulunduklarını belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve dijital doküman ele geçirilmişti. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise sınır dışı edildi. Tutuklanan K.A.A.A. ve H.H.S.A.T. isimli şahısların örgütün sözde keskin nişancı ve sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı

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