Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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  • 03.05.2022 13:30
  • Güncelleme: 03.05.2022 13:30
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in Akçakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahsenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, K.K. idaresindeki 35 PGZ 034 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Ş.D.’nin (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ş.D., ve K.K., de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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