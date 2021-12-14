Kırşehir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 170 adet tarihi eser ele geçirildi.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 18:25
Kırşehir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 170 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 170 adet tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.Ç., ve R.Ç. adlı kişiler takibe alındı. Takibe alınan kişilerin adreslerine yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 adet dedektör, 128 adet sikke, 41 adet yüzük ve 1 adet tarihi obje olmak üzere toplam 170 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli H.Ç. ve R.Ç., alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından son 3 aylık dönemde yapılan 7 operasyonda; 14 şahıs yakalanırken toplamda 3 adet dedektör, 178 adet sikke, 41 adet yüzük, 84 adet obje, 4 adet mermer heykel, 1 adet el yazması kitap, olmak üzere toplam 308 adet tarihi eser ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı

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