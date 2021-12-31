Kırşehir'de çiftçilere hayvan desteği

Kırşehir'de, Akkaraman ırkı 25 adet damızlık toklu, Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye 25 yetiştiriciye dağıtıldı.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 14:56
Kırşehir'de çiftçilere hayvan desteği
Kırşehir'de, Akkaraman ırkı 25 adet damızlık toklu, Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye 25 yetiştiriciye dağıtıldı.
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Kırşehir’de, Akkaraman ırkı 25 adet damızlık toklu, Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye 25 yetiştiriciye dağıtıldı.

Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen yüzde 50 Hibeli Damızlık Koç Dağıtım Törenine Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan ile çiftçiler katıldı. Dağıtım töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, sürülerde verimliliğin arttırılarak kalitenin yükseltilmesi, böylelikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin kazançlarının artırılması amacıyla çiftçilere hayvan desteği sağlandığını söyledi. Kırşehir’in coğrafi yapısı, iklimi ve sahip olduğu mera alanları ile küçükbaş hayvancılık için oldukça ideal bir yer olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Verim ve kalite yönünden yöremize uygun olan Akkaraman ırkı damızlık koçların yetiştiricilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Kırşehir genelinde küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve damızlık koç ihtiyacını karşılamak amacıyla İl Özel İdaresi ve çiftçilerimizin katkıları ile finanse edilen ’Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi’ kapsamında dağıtım yapıldı" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ise Kırşehir’dee 285 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu belirttiği konuşmasında, dağıtımı gerçekleştirilen damızlık koçlar ile ilgili bilgiler verdi. Program, kura yöntemi ile belirlenen çiftçilere damızlık tokluların teslim edilmesi ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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