Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayının açılışı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele dahilinde Kırşehir'de yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nın açılışı gerçekleştirildi.

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  • 31.03.2022 16:21
  • Güncelleme: 31.03.2022 16:21
Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayının açılışı yapıldı
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Bağımlılıkla Mücadele dahilinde Kırşehir’de yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılış programında konuşan Vali İbrahim Akın, toplumu her yönüyle etkileyen bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bağımlılıkla mücadele konusunda kentte önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Akın, “Bağımlılık sadece ülkemizin değil bütün ülkelerin en önemli sorunlarının başında yer almaktadır. İçerisinde çeşitli türleri olan bağımlılık konusu çok yönlü bir mücadeleyi gerektirmektedir. Madde kullanımının yanı sıra alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı her kesimden insanı etkisine alan sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bağımlılıkla mücadelede çeşitli faaliyetler yürütülmekte, projeler uygulanmaktadır. 2022 yılı içerisinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ‘Ben Olsaydım’ temasıyla bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Sadece kolluk kuvvetlerinin gayretleriyle bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. ‘Ben Olsaydım’ projesi ile bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Yapacağımız çalıştayımızda yaşanan sorunlara karşı çözüm örnekleri ortaya konulacak ve neticede rapor haline getirilecektir” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında hazırlanan ve 3 gün sürecek olan çalıştayın açılış programına Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, STK ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

İHA

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