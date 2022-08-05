Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası hazırlık toplantısı yapıldı

Kırşehir'de 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Ahilik Haftası toplantısı yapıldı.

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  • 05.08.2022 11:04
  • Güncelleme: 05.08.2022 11:04
Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası hazırlık toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Ahilik Haftası toplantısı yapıldı.

35. Ahilik Haftası’na ilişkin değerlendirme toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Buhara, Ahilik Haftası kutlamalarının Kırşehir’de, bütün dinamikleri ile birlikte en güzel ve en anlamlı şekilde icra edileceğini ifade etti. Toplantı; Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya’nın yaptığı sunumun ardından 35. Ahilik Haftası toplantısında düzenlenecek etkinliklere son şekli verilerek. Toplantı; Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik kültürünün ülke ve dünya genelinde tanıtımı için önerilerin alınması ve yapılan fikir alışverişi ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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