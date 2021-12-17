Kırşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında kar yağışı ve sonrasında oluşacak olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 12:06
Kırşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında kar yağışı ve sonrasında oluşacak olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında kar yağışı ve sonrasında oluşacak olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

Kış mevsimi koşulları kapsamında 300 ton agrega ile karışık tuz ve 210 ton da saf tuz stokla anında müdahaleye hazır olunduğunu belediye kamuoyuna duyurdu. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de muhtemel kar yağışlarını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamladı. Yağışın şiddetine göre belediye ekiplerinin müdahaleye hazır olduğunu aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Kırşehir’de 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazır olan karla mücadele ekiplerimiz hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamamaları için kamyon, kepçe ve greyderlerini hazır ederek anında müdahaleye hazır bir konumda bekliyor” dedi. Kar yağışı sonrasında oluşması muhtemel buzlanma için ekiplerin hazır kıta bekletildiğini aktaran Ekicioğlu, “Muhtemel kar yağışlarıyla birlikte şehir içinde rampa ve yollara anında müdahale edecek olan ekiplerimiz halkımızın ulaşımının aksamaması için var güçleriyle çalışmaya hazır bir konumda bekliyor. Kırşehir Belediyesi olarak her türlü hava koşullarını dikkate alarak önceden önlemlerimizi aldık. Kar koşulları kapsamında 300 ton agrega ile karışık tuz ve 210 ton da saf tuz stokumuzla anında müdahaleye hazırız” diye konuştu.

Ekicioğlu, meteorolojik tahminlerin de sıkı şekilde takip edildiğini belirterek, "Hava tahminlerini anbean takip eden ekiplerimiz muhtemel kar yağışının başlaması öncesinde de hazırlıklarını yaparak, kar ile birlikte anında müdahale çalışmalarına başlayacaklardır. Ekiplerimiz yolların kapanmaması ve trafik akışının aksamaması için de gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yapmaya hazır bir şekilde beklemektedir. İlimizdeki araç parkımızda greyder, kepçe ve kepçelerimiz ile birlikte ekiplerimiz hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaları için tüm hazırlıklarını tamamlayarak araç bakımlarını da yaptılar” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı

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