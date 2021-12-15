Kırşehir 'Kitap Günleri' sona erdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 2 Aralık tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan 'Kitap Günleri' sona erdi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 15.12.2021 16:02
Kırşehir 'Kitap Günleri' sona erdi
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 2 Aralık tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan 'Kitap Günleri' sona erdi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, 2 Aralık tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan ‘Kitap Günleri’ sona erdi.

Söyleşi ve imza günleri programlarının yapıldığı kitap günleri etkinlikleri hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 50 yayıncı, 14 marka ve 30 yazarın Kırşehir’de bulunduğunu söyledi. Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapamadığımız kitap günlerini kısıtlamaların kalmasıyla birlikte organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan bir organizasyonu hayata geçirmiş olduk” dedi.

Tarih ve kültür şehri Kırşehir’de kitap günleri etkinliklerinin önemsendiğini aktaran Ekicioğlu, “Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir’imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması beklenen bir durumdu. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Acısı hala yüreğimizde'

'Acısı hala yüreğimizde'

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret