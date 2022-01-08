Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı

Kayseri'de bir şahıs, yolda yürürken bir anda eline aldığı taşla araçların camını kırdıktan sonra uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PAYLAŞ
  • 08.01.2022 12:34
  • Güncelleme: 08.01.2022 15:10
Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir şahıs, yolda yürürken bir anda eline aldığı taşla araçların camını kırdıktan sonra uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda şüpheli bir kişi yolda yürürken bir anda eline taş aldı. Kaldırmakta güçlük çektiği taşı sokakta park halindeki araçların camına atan şahıs, 3 araca zarar verdi. Daha sonra elindeki taşı bırakmayan şahıs, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri de sabah gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Yaşanılan olaya anlam veremediklerini dile getiren firma yetkilisi Erkan Gopan, “Bugün gece 02.30 sıralarında araçlarımıza ve sokakta araçlara zarar verildiğini gördük. Bir şahıs geliyor, büyük bir taşı alıp 2 tane aracımızın camına fırlatıyor. Daha sonra taşı alıp sokaktaki diğer araçlara da zarar veriyor. Bunun için önlem alınmasını istiyoruz. Olayı sabah gelip kamera kayıtlarına baktığımızda gördük. Adam rahat bir şekilde gelip taşı fırlatıyor ve gidiyor. Araçlarımızın camı kırık, kaputta ezikler var. Baya bir hasar var” dedi.

Öte yandan polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı'na atandı

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı’na atandı

Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Motorine ve benzine zam

Motorine ve benzine zam

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

DAHA FAZLA
Büyükkılıç gençlerle buluştu

Büyükkılıç gençlerle buluştu

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Kayserispor, Altay'ı konuk edecek

Kayserispor, Altay’ı konuk edecek

Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi