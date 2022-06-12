Kick Boks siyah kuşak 'Dan' sınavı Kayseri'de yapıldı

 Türkiye Kick Boks Federasyonu 2022 Faaliyet Raporunda yer alan siyah Kuşak 'Dan' sınavı Kayseri ayağı Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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  • 12.06.2022 14:51
  • Güncelleme: 12.06.2022 14:51
Kick Boks siyah kuşak 'Dan' sınavı Kayseri'de yapıldı

Talas Spor Salonu’nda yapılan ve çevre illerden de gelen sporcular ‘Dan’ sınavından geçti. Sınavlar 32 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ‘Dan’ sınavı ile alakalı 1HA’ya yaptığı özel açıklamalarda bulundu. Demir konuşmasında, “Dan sınavları için Kayseri’deyiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile antrenör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dan sınavları renkli uşak imtihanlarından sonra siyah kuşak için yapılan bir sınavdır. Dan sınavlarından sonra belgelerini alan arkadaşlarımız ileride farklı kategorilerdeki antrenörlük sınavlarına da katılabilme hakkı elde edecek. Önümüzdeki hafta Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Bu Şampiyondan sonra da milli takıma seçme kriterlerinden birisi, Kocaeli’de  yapacağız. En yüksek dereceyi elde eden sporcular milli takımımızı temsil edecek. Aynı zamanda 9-18 Ağustos  tarihleri arasında Konya’da 5’inci Uluslararası İslam Oyunları düzenlenecek. Milli takımımız burada 3 branşta mücadele edecek.

1ha

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