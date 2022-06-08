KGC'de görev dağılımı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.

Görev dağılımında Başkanlığa Metin Kösedağ, Başkan vekilliklerine Canan Bayram ve Orhan Canbulatel, Başkan Yardımcılıklarına ise Kürşat Açıkgöz, Mustafa Duran ve Erkinbeğ Uygurtürk getirildi. Muhasip üyeliğe Demet Öztürk, Genel Sekreterliğe Mustafa Gürbüz ve Genel Sekreter Yardımcılığına ise Salih Karakuzu getirildi. Ahmet Şan Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Rifat Kural Üyelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Emre Şapçı Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ali Altuntaş ise Kültürel Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Ayrıca, denetim kurulunda ise Başkan olarak Sabahattin Sürmen, Başkan Yardımcısı Duygu Uludaşdemir olurken, üyeler ise Zafer Kara, Hakan Çifçi ve Refik Yıldırım oldu.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, zor bir görevi devraldıklarının farkında olduklarını belirterek, “Çok olgun ve güzel bir ortamda yapılan genel kurulda göreve getirildik. Bu bağlamda toparlayıcı bir rolün yanı sıra üyelerimizin her zaman yanında olmaya özen göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu bağlamda herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra üyelerimiz ile ilgili özellikle sosyal projeler ağırlıklı çalışmalarımız olacak” dedi.