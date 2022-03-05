KESADER Başkanı Erçalık: 'Esnaf borcunu döndüremiyor, hacizlerle uğraşıyor'

KESADER Başkanı Kemal Erçalık, meslektaşlarından borç yapılandırmaları ve konulan hacizler ile ilgili çok sayıda şikayet aldığını söyledi. Dernek olarak sorunlara kayıtsız kalmadıklarını belirten Erçalık, esnafların borçlar altında ezilmesinin önüne geçilmesi için çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi.

Erçalık, yaptığı konuşmada "Esnaflarımızın en büyük serzenişi maliye ve sosyal sigorta kurumunun banka hesaplarına, araçlarına ve mülkiyetlerine haciz uygulamasıdır. Esnaflarımız zor durumda. İlgili kurumlarımızdan yaz gelene kadar haciz işlemlerinde esnafa yardımcı olmalarını istiyoruz. Gerekirse borçlarda yapılandırma olmalı veya kaldırılmalı. Esnaflar zaten gelen zamlardan dolayı mustarip, işlerini yürütemiyor. Yapılandırılan borçları bile ödeyemez durumda" ifadelerini kullandı.