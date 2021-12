Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Hayalleri gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yuvalar inşa eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 224 aile bu kışı, sıcacık yuvalarında geçireceklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Seyrani Mahallesi’nde düzenlenen programa; Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bölge sakinleri ile davetliler katıldı.

Kocasinan’da kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmalarının Kocasinan’ı daha da güzelleştireceğini söyledi. Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hemşehrilerimiz, yapımı tamamlanan 4 blok ve 224 dairede huzur ve sağlık içerisinde oturmaları nasip olsun. Seyrani Mahallemizde dönüşüm olarak 3/1 kısmını tamamlamış vaziyetteyiz. Bundan sonrada diğer etapların daha hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Seyranımız daha güzel hale gelecek. Bulunduğu konum dolayısıyla havaalanından gelen vatandaşlarımızı ilk karşılayan mahallemiz, bu açıdan ayrı bir önemli ve değerlidir. Her zaman dile getirdiğim gibi kentsel dönüşüm bizim için bir sosyal dönüşümdür. Hem o bölgede yaşayan insanların hayatının değerlenmesi hem de içerisinde ihtiyaç olan sosyal donatıların yapılması ayrı bir önem taşıyor. Dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan’ı yenilemek ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir”.

Daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüme Kocasinan’ın çehresini değiştirdiklerini belirterek, “Mahallemizdeki konutların anahtar teslimi ile birlikte hemşerilerimiz, yeni evlerinde huzur içerisinde sağlıkla iyi günlerde oturmalarını diliyorum. Kentsel dönüşüm projelerle mahallelerimiz yenileniyor ve dönüşüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalar bir yandan hızla devam ederken diğer yandan da yeni alanları kentsel dönüşüm içerisine alabilmek için teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde imarsız yapılaşması olan, yenilenmeye ihtiyacı olan her mahallemiz zaman içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları ile yenilenip değiştirmek için yoğun bir çabamız var. Bu vesileyle kentsel dönüşüm konutlarımızın, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Bizleri seven ve güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. Şehrimizde birlik ve beraberlik ile birlikte bir berekete vesile oluyoruz. Kentsel dönüşüm büyük bir emek, gayret ve yürek ister. Kayseri’mizi ve ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıma noktasında gayret etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyor, başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de kentsel dönüşümün zor bir iş olduğuna dikkat çekerek, “En zor işlerin başında kentsel dönüşüm var. Kayseri olarak kentsel dönüşümde örnek bir şehirdir. Belediye başkanlarımız, kentsel dönüşümü yapmaya gayret ediyor. Kocasinan’da da Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, bu işi sonuna kadar hatta en zor günlerde bile devam ettiriyor. Ahmet Başkana ve ekibine çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek, anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında kentsel dönüşümle modern evine kavuşan aileye misafir oldu. İyi günlerde oturmaları temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, onların hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti. Ev sahibi ise Başkan Çolakbayrakdar ‘a “Siz bizim elimizden tuttunuz. Rabim sizden razı olsun. Dualarımız hep sizinle. Allah bir tutuğunuzu bin etsin” diyerek dua etti.