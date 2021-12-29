KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 29.12.2021 09:26
KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64
Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ’a kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında BOTAŞ’a, konuk olan Bellona Kayseri Basketbol salondan 81-64 mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: DSİ Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı xx, Cemil Uygül xx, Hande Öztürk xx

BOTAŞ: Dubljevic xx (11), Ayşe Cora xxx (29), Sehernaz Çidal xx (10), Davis xx (13), Tilbe Şenyürek x (5), Jurjane xx (11), Prezelj x (2), Ceren Gökdemir x

Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi xx (10), Helin Boybeyi x (6), Destiny Slocum xx (13), Zeynep Öykü Kalbisağde, Egle Sventoraite xx (11), Brooque Williams xx (18), Gökçe Doğan x (1), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Meltem Topaloğlu x

1. Periyot: 20-13

Devre: 39-24

3. Periyot: 61-48

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü

TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü

Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Çakır, 'Akif yalnızlaştırılmış bir adamdır'

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Çakır, 'Akif yalnızlaştırılmış bir adamdır'

Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım desteği devam ediyor

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım desteği devam ediyor

Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı gecesi Emniyet 1826 polisle görev başında

Yılbaşı gecesi Emniyet 1826 polisle görev başında

Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

DAHA FAZLA
CHP İlçe teşkilatı Bünyan'da okullara bot ve mont dağıttı

CHP İlçe teşkilatı Bünyan'da okullara bot ve mont dağıttı

Talas'ta 'fahiş fiyat'a geçit yok!

Talas'ta 'fahiş fiyat'a geçit yok!

Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmamalıyız

Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmamalıyız

Çözüm Merkezi 29 bin 310 talebi çözümledi

Çözüm Merkezi 29 bin 310 talebi çözümledi

Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım

Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım