Kazazede mahalli sanatçıya, belediye başkanından destek

Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazası sonrası sesinden olan mahalli sanatçı Yaşar Apaydın'a Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'ndan destek geldi.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 16:33
Kazazede mahalli sanatçıya, belediye başkanından destek
Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazası sonrası sesinden olan mahalli sanatçı Yaşar Apaydın'a Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'ndan destek geldi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırıkkale’de geçirdiği trafik kazası sonrası sesinden olan mahalli sanatçı Yaşar Apaydın’a Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’ndan destek geldi.

Ekmeğini sazı ve söylediği türkülerden kazanan Apaydın’ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, her türlü desteğin sunulacağını açıkladı. Kırıkkale’ye bir müzik toplantısı için giden mahalli sanatçı Yaşar Apaydın, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaralanmıştı. Haberin duyulması üzerine bir süre ekmeğini kaybedecek olan Apaydın’a Kırşehir’de belediye ile birlikte sivil toplum kuruluşları da destek olacaklarını belirtmişti. Kaza hakkında bilgi alan belediye başkanı Ekicioğlu, abdal kültürü temsilcilerinin yaşatılması gerektiğini söyledi. Ekicioğlu, "Biz asli görevlerimizle birlikte kültürel devamlılığı da sürdürme misyonunu üstleniyoruz. Kırşehir’de mahalli sanatçı Yaşar’ın da sesini ve halkın ona verdiği takma adın farkındayız. Ekmeğine neden olan kaza nedeniyle şehirde bulunan her fert üzüntü içerisinde oldu. Gereken her şey yapılacak" dedi.

Tedavi süreci başlayan ve tek ekmek kapısı olan sesini uzun süre kullanamayacak olan Apaydın ise türkü söyleyemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Kırıkkale’de kendisine çarpan sürücüden de kanser hastası olduğu için şikayetçi olmamıştı.

İhlas Haber Ajansı

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