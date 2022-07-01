Kazada ölen doktora veda

Niğde'de trafik kazasında ağır yaralanan doktor, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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  • 01.07.2022 17:13
  • Güncelleme: 01.07.2022 17:13
Kazada ölen doktora veda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de trafik kazasında ağır yaralanan doktor, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru 25 yaşındaki Ali Şeker için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törende, Doktor Şeker’in eşi Nur, annesi Emel ve babası Ramazan Şeker, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törene katılan Vali Mustafa Koç, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Başhekim Uzman Dr. Yakup Çetinkaya aileye başsağlığı diledi. Vali Koç törende yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden Şeker’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Şeker’in hastanede bir çok insana şifa dağıttığını ifade eden Koç; "Genç kardeşimizi kazanın ilk gününden beri takip ettik. Bütün hocalarımız ellerinden geleni yaptı. Ama Allah’ın takdiri bu şekildeymiş. Bütün sağlık camiasına, hemşehrilerimize, anne ve babasına, herkese başsağlığı diliyorum Allah sabrınızı artırsın" dedi. Çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık çalışanının katıldığı tören, yapılan duanın ardından sona erdi. Doktor Şeker’in cenazesi, ikinci vakti Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra Derbent Mezarlığına defnedildi. Doktor Ali Şeker’in geçen sen aynı hastanede görev yaptığı sağlık çalışını Nur Şeker ile evlendiği öğrenildi.

Nur Şeker yönetimindeki 51 ACB 139 plakalı otomobil, 29 Haziran’da Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrilmiş ve yaralanan sürücü Şeker ile eşi Ali Şeker hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İHA

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