KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da Mezuniyet Coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

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  • 23.06.2022 12:28
  • Güncelleme: 23.06.2022 12:40
KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da Mezuniyet Coşkusu
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Tomarza MYO Müdürü Öğr. Gör. İbrahim Bektaş, ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde, öğrenciler sahneye Tomarza Belediyesi tarafından hediye edilen baretlerle sahneye çıktı. Protokol konuşmalarında ise Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO Müdürü Öğr. Gör. İbrahim Bektaş mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da mezun öğrencileri ve ailelerini kutladı. Kayseri Üniversitesi olarak öğrencilere en iyi şekilde eğitim vererek meslek hayatlarına hazırladıklarını belirten Rektör Yardımcısı Boztosun, mezun öğrencilerden hayatta başarılı olabilmek için çok çalışmalarını, sürekli öğrenmeye açık olmalarını ve kendilerini yetiştirmelerini istedi. Rektör Yardımcısı Boztosun; “Bugün burada mezun olan siz değerli mezunlarımıza güveniyorum. İyi bir programdan mezun oldunuz. Çok çalışarak ailenize, vatanınıza ve milletinize sürekli fayda sağlayacaksınız. Tüm mezun öğrencilerimizi kutluyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise konuşmasında mezun öğrencileri kutladı ve belediye olarak Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun daha da gelişmesi için sürekli destekçi olmaya devam edeceklerini kaydetti. Protokol konuşmalarının ardından okul birincisi Recep Doğan, mezunlar adına konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerinin verilmesi, mezunların şed kuşanması ve mezuniyet belgelerinin takdimi ile tören son buldu.

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’ndan 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenci mezun oldu.

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İHA

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