KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsü, hayırseverler ve yerel yönetim desteği ile gelişimini sürdürüyor. Bu destek Seyrani Kampüsü içerisindeki Develi İslami İlimler Fakültesi, Develi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ile Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin eğitim ve araştırma hizmetlerindeki kalitesini artırıyor.

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  • 19.04.2022 15:58
  • Güncelleme: 19.04.2022 16:25
KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsü, hayırseverler ve yerel yönetim desteği ile gelişimini sürdürüyor. Bu destek Seyrani Kampüsü içerisindeki Develi İslami İlimler Fakültesi, Develi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ile Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin eğitim ve araştırma hizmetlerindeki kalitesini artırıyor.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü ile Havadan Yöresi Madencilik A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde Seyrani Kampüsünde bulunan Hüseyin Şahin MYO’da uygulama mutfağı, araştırma laboratuvarı ve sınıf tefrişatının yapımı tamamlandı. Aşçılık Programı öğrencileri uygulamalarını bu mutfakta gerçekleştirirken, Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında ise ata tohumuna yönelik üretim ve araştırma çalışmaları yapılıyor. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü ile Develi Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ise Develi civarındaki yerel insan gücünün mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının geliştirilmesi amaçlanıyor. Yöresel tarım ürünlerinin gastronomi alanında kullanılmasının yaygınlaştırılması, Develi ve yöresinin yiyecek ve içecek (gastronomi) kültürünün ulusal ve uluslararası kuruluşlarla diğer dış paydaşlara sunumlarının gerçekleştirilmesi, Develi yöresinde bulunan gıda işletmesi çalışanlarına gıda hijyeni ve sanitasyonu ile yiyecek ve içecek servis bilgileri konularında eğitimler düzenlenmesi ve Aşçılık Akademisi marifetiyle Develi halkına çeşitli mutfak atölyeleri, aşçılık kursları ve sunum teknikleri eğitimlerini verilmesi imzalanan protokolün içeriklerinden bazıları.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla mesleki ve teknik yükseköğretimde öncü üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen üniversitelerinin, Develi Seyrani Kampüsünde bulunan eğitim ve araştırma birimleri ile bilime katkı ve toplumsal fayda oluşturma adına çok sayıda çalışmaya imza attığını kaydetti.

İHA

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