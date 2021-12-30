KAYSO Başkanı Büyüksimitci: '2022 hedeflerimize odaklanacağız'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2022'nin Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve refah getirmesi dileğinde bulundu.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 13:25
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: '2022 hedeflerimize odaklanacağız'
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2022'nin Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve refah getirmesi dileğinde bulundu.
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2022’nin Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve refah getirmesi dileğinde bulundu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz ve dünya adına zorlu süreçlerden geçtiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Türk ekonomisi Koronavirüsün etkilerine rağmen dünyada en iyi performans gösteren ekonomilerden biri oldu. Pandeminin başından bu yana üst üste 5 çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık. 2021 yılını inşallah yüzde 9-10 gibi bir büyüme ile kapatacağız. Yine ihracatta hem ülke olarak hem Kayseri olarak rekor kırmıştık. Bu yılı da Kayseri olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla yeni bir rekorla kapatacağız. İhracatta 2021 yılı hedefimizi bir miktar geçerek 2022 hedeflerimize odaklanacağız. İş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hükümetimizin de desteği ile hedeflerimize ulaşmak, refah seviyesi daha yüksek yarınlara ulaşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile zor şartlar altında üretmeye devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir yıl diliyorum. Başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere üyelerimizin, halkımızın ve tüm sanayicilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bol bereketli yeni bir yıla hep birlikte kavuşmayı temenni ediyorum”

İHA

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