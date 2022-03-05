KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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  • 05.03.2022 14:50
  • Güncelleme: 05.03.2022 16:25
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan KAYSERMALL Alışveriş Merkezi’nde yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde bulunan KAYSERMALL AVM’de meydana gelen olayda; Arda T. (8), 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri KAYSERMALL AVM’de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay