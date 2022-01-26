Kayserisporlu Mustafa Pektemek 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Kayserispor'un deneyimli forvet oyuncusu Mustafa Pektemek, Kasımpaşa maçından sonra burnundan ameliyat olurken 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- 26.01.2022 17:18
- Güncelleme: 26.01.2022 17:18
Süper Ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1'lık sonuçla yenilen Kayserispor’un forvet oyuncusu Mustafa Pektemek müsabakanın ikinci yarısında girdiği ikili mücadelede sonrasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Deneyimli futbolcu daha sonra ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, , "Profesyonel futbolcumuz Kasımpaşa müsabakasında yüzüne aldığı darbe sonucu burun kırığı tanısıyla ameliyat edilmiştir. Operasyon başarı ile sonuçlanmıştır. oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulunuldu.
BGC
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