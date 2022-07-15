Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, yeni sezonla ilgili olarak Rekabetçi biz sezon olacak dedi.

PAYLAŞ
  • 15.07.2022 10:12
  • Güncelleme: 15.07.2022 13:41
Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, yeni sezonla ilgili olarak; "Rekabetçi biz sezon olacak" dedi.

Yukatel Kayseerispor ile yeni sezon için anlaşmaya varan Dimitrios Kolovetsios, Süper Lig’de yarışçı bir sezon geçirileceğini ifade etti. Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios, "Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Hocamızla birlikte çok profesyonel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocanın oynatmak istediği sistemi uygulamaya ve oynamaya gayret ediyoruz. Hocanın oynatmak istediği oyuna karşı göstermiş olduğumuz davranışların ve tepkilerin iyi olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki bu sezon bizim için rekabetçi bir sezon olacak" dedi.

Dimitrios Kolovetsios, başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını da dile getirerek; "İşin pozitif tarafından bakmak istiyorum çünkü genel olarak rotasyondaki oyuncuların çoğunu elimizde tutuyoruz. Bir takımının devamlılığı için kadrosunda bulunduğu oyuncuların uzun süredir bir arada oynamasıdır. Umuyorum ki bu sezon hep birlikte çok başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Emre Demir, Barcelona'da

Emre Demir, Barcelona'da

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

6
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

DAHA FAZLA
Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak