Kayserisporlu futbolcular yeni sezon formalarını tanıttı

Kayserisporlu futbolcuların gelecek sezon giyeceği formalar belli olmuştu. Klasik çubuklu ve siyah formanın göğüs kısmında Erciyes motifi bulunuyor. Kadın ve çocuğa şiddeti önlemek için kurulan KADES uygulamasına dikkat çekmek için sarı forma tasarlandı. Bu hafta satışa çıkan formaların tanıtımı yapıldı. Kayserisporlu futbolcular Ali Karimi, Joseph Attamah ve Ramazan Civelek’in yer aldığı tanıtım videosu kulüp tarafından yayınlandı.