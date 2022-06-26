Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kayserispor, yeni sezona bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Güzel bir kamp geçireceğiz, sıkı çalışacağız, az konuşup çok çalışacağız. İnşallah bu sezon gemiyi sağ salim karaya yanaştıracağız dedi.

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  • 26.06.2022 22:58
  • Güncelleme: 27.06.2022 09:42
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, yeni sezona bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Güzel bir kamp geçireceğiz, sıkı çalışacağız, az konuşup çok çalışacağız. İnşallah bu sezon gemiyi sağ salim karaya yanaştıracağız" dedi.

Kayserispor, topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Atan, güzel bir lig geçeceğini düşündüğünü söyleyerek, "Yeni sezon öncelikle bütün takımlarımız için hayırlı olsun. İnşallah az hasarlı, iyi futbolun oynandığı bir sezon olur. Hepimiz, Türk futbolunun gelişimi adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sezon o girişimi daha net görebileceğimiz oyunlar olur. Biz bu yolda çalışmak istiyoruz, zaten amacımız iyi futbol. Bu sezon çekişmeli, güzel bir lig geçeceğini düşünüyorum" dedi.

"Gemiyi sağ salim karaya yanaştıracağız"

Şu an transfer tahtasının açılmayacakmış gibi hareket ettiklerini ifade eden Atan, ellerinde Türkiye Kupası’nda final oynamış bir kadro bulunduğunu söyledi. Kulübün içinde bulunduğu durumu kriz olarak görmediklerini aktaran Atan, "Zaten takımımızın çok büyük bir kısmını koruduk. İki tane de kiralık oyuncuyu kazandırmak istiyoruz. Kulübümüz bunlarla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Tabii ki bunu kriz olarak görmüyoruz. Bu tarz durumlarda bunları fırsata çevirmemiz gerekiyor özellikle genç oyuncular için. Altyapıdan 9 tane oyuncu kamp kadromuzda. Onlara da az önce söyledim; sahada yüzde 100’lerini verip burada kendilerini ispat edecekleri bir performans göstermelerini bekliyorum. Bizim de kendimize misyon diyebiliriz, her sene 1-2 tane genç oyuncuyu takımlarımıza kazandırmak istiyoruz. Onları ayrı bir gözle izleyip kayserispor’a kazandırmak istiyoruz. Bu durumları fırsata çevirmek istiyoruz. Burada iyi bir arkadaşlık olduğunu biliyorum. Onlar da yanlarında taşıyacaklardır. Güzel bir kamp geçireceğiz, sıkı çalışacağız, az konuşup çok çalışacağız. İnşallah bu sezon gemiyi sağ salim karaya yanaştıracağız. Kendimize, takımımıza güveniyoruz. Sonuçta Türkiye Kupası’nda final oynamış bir kadro var elimizde. Yavaş yavaş katılanlar olacak aramıza. En yakın zamanda tam kadro olup Erciyes’te çalışacağız. Tam kadro olduktan sonra işleyiş daha iyi olacak. İyi bir takım olacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz topa sahip olan bir takım oluşturmak"

Futbolculardan maksimum verim alacaklarını da sözlerine ekleyen Kayserispor Teknik Direktörü, "Hiçbir oyuncuya önyargı ile yaklaşmıyorum. Tanıyarak öğreneceğiz. Oyun sistemimizde nasıl reaksiyon göstereceklerine bakacağız. Tabii ki önceliğimiz topa sahip olan, önde yüksek şiddetle baskı uygulayan, üçüncü bölgeye en fazla oyuncuyu sokabilen Kayserispor oluşturmak istiyoruz. Buna oyuna uygun oyuncuları seçmeye çalışacağız. Yaptığımız analizlerde oyuncularımız, saha içi oyuna uygun oyuncular. O yüzden onlardan maksimum verimi alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Hazırlıklarına devam eden Kayserispor, 28 Haziran tarihinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa girecek.

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İHA

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