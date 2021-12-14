Kayserispor yedinci mağlubiyetini aldı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 16. maçında 7. kez yenildi.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 16. maçında 7. kez yenildi.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 4-2’lık sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 16. maçında 7. yenilgisini aldı.

16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 19 puanda kaldı. Kayserispor 16 hafta sonunda rakiplerine 22 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.

Yukatel Kayserispor’un bu sezon mağlup olduğu maçlar şu şekilde:

1.Hafta Altayspor-Kayserispor: 3-0

5.Hafta Hatayspor-Kayserispor: 2-1

8.Hafta Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

9.Hafta Alanyaspor-Kayserispor: 6-3

10.Hafta Konyaspor-Kayserispor: 2-0

14.Hafta Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

16.Hafta Beşiktaş-Kayserispor: 4-2