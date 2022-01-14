Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Tesisinde gerçekleştirildi. Kayserispor’un son 16 turundaki rakibi Fenerbahçe oldu. Karşılaşma İstanbul’da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan karşılaşmalarda galip gelen takım bir üst tura yükselecek.

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;

Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe