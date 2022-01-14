Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rakibi belli oldu. Kayserispor, turnuvanın güçlü rakiplerinden Fenerbahçe ile eşleşti.
- 14.01.2022 16:51
- Güncelleme: 14.01.2022 16:51
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Tesisinde gerçekleştirildi. Kayserispor’un son 16 turundaki rakibi Fenerbahçe oldu. Karşılaşma İstanbul’da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan karşılaşmalarda galip gelen takım bir üst tura yükselecek.
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;
Alanyaspor - Adana Demirspor
Fatih Karagümrük - Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kayserispor
Hatayspor - Antalyaspor
Bandırmaspor - Sivasspor
Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe