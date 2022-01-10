Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı

Sezonun ilk yarısında 6 galibiyet 7 mağlubiyet alan Kayserispor sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı. Altay'ı sahasında mağlup eden sarı kırmızılılar galibiyet sayısını 7'ye çıkartırken puanını da 27 yaptı. Averajla Karagümrük ve Galataray'ın üstüne çıkan Kayseri takımı düşme potasıyla arasındaki farkı 9 puana çıkarttı. Altay maçına sakatlıkları nedeniyle çıkamayan Kemen, Campanharo, Uğur Demirok ile beraber Milli Takımda olan Thiam yer almadı. Kayserispor'da yönetim transfer yasağını kaldırarak hafta içi yeni transferlere imza attırmayı planlıyor.