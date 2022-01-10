Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı
Süper Ligin 20'nci haftasında Altay'ı 1-0'lık sonuçla mağlup eden Yukatel Kayserispor, puanını 27 yaparak düşme hattındaki takımlarla arasındaki farkı 9 puana çıkarttı.
- 10.01.2022 11:03
- Güncelleme: 10.01.2022 11:04
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sezonun ilk yarısında 6 galibiyet 7 mağlubiyet alan Kayserispor sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı. Altay'ı sahasında mağlup eden sarı kırmızılılar galibiyet sayısını 7'ye çıkartırken puanını da 27 yaptı. Averajla Karagümrük ve Galataray'ın üstüne çıkan Kayseri takımı düşme potasıyla arasındaki farkı 9 puana çıkarttı. Altay maçına sakatlıkları nedeniyle çıkamayan Kemen, Campanharo, Uğur Demirok ile beraber Milli Takımda olan Thiam yer almadı. Kayserispor'da yönetim transfer yasağını kaldırarak hafta içi yeni transferlere imza attırmayı planlıyor.
BGC
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