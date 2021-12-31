Kayserispor tatile çıktı

Yukatel Kayserispor'da futbolcular, ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte tatile çıktı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 31.12.2021 09:46
Kayserispor tatile çıktı
Yukatel Kayserispor'da futbolcular, ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte tatile çıktı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’da futbolcular, ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte tatile çıktı.

Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor’da teknik heyet ve futbolculara izin verildi. Ligin ilk yarısının son maçında Sivasspor’u mağlup eden, Ziraat Türkiye Kupası 5. kademe maçında da 68 Aksasay Belediyespor maçını kazanarak moral depolayan sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısı öncesinde 4 gün izine ayrıldı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında oynayacağı İzmir ekibi Altay maçı hazırlıklarına izin ardından 3 Ocak’ta yeniden başlayacak.

Yukatel Kayserispor ile Altay maçı 9 Ocak Pazar günü Kayseri’de oynanacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri İHH'dan yürek ısıtan faaliyetler

Kayseri İHH'dan yürek ısıtan faaliyetler

Hacılar'da 2021'de 62 bin metre imar yolu açıldı

Hacılar'da 2021'de 62 bin metre imar yolu açıldı

Vali Günaydın yeni yıl mesajı yayınladı

Vali Günaydın yeni yıl mesajı yayınladı

Büyükşehir'den yeni 'AKILLI' uygulamalar

Büyükşehir'den yeni 'AKILLI' uygulamalar

Öğrenci evlerine su parası desteği

Öğrenci evlerine su parası desteği

Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi

Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

DAHA FAZLA
KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor'

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor'