Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.
- 05.06.2022 11:36
- Güncelleme: 05.06.2022 11:49
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman’la yollarını ayıran Kayserispor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ömer Erdoğan ile anlaşıldığını duyurdu.
İHA
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