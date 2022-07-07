Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız'

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, bu sezonun çok önemli olduğunu ifade ederek, camianın kenetlenmesi gerektiğini savundu.

PAYLAŞ
  • 07.07.2022 10:02
  • Güncelleme: 07.07.2022 11:17
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, bu sezonun çok önemli olduğunu ifade ederek, camianın kenetlenmesi gerektiğini savundu.

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, yeni sezonda birlikteliği koruyup başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını ifade ederek, taraftardan destek istediklerini söyledi. Kayserispor kaptanı İlhan Parlak; "Güzel bir ortam var. İyi çalışıyoruz. Sezon başı yeni hocamızla sahada neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Biz de bunu yerine getirmek için çabalıyoruz. Yeni sezon bizim için çok önemli. Çok kritik bir sezon olacak. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte kenetlenirsek neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ali İhsan Kabakcı 'Kayseri'de binlerce gence yüzme öğreteceğiz'

Ali İhsan Kabakcı ‘Kayseri’de binlerce gence yüzme öğreteceğiz’

Ali İhsan Kabakcı 'Kayseri'de binlerce gence yüzme öğreteceğiz'

Ali İhsan Kabakcı ‘Kayseri’de binlerce gence yüzme öğreteceğiz’

Talas bayrama hazır

Talas bayrama hazır

Vali Çiçek'ten, bayram temizliği yapan işçilere sürpriz

Vali Çiçek'ten, bayram temizliği yapan işçilere sürpriz

Mahkemeden çıkan şahıs, basın açıklaması yapan avukatlara tepki gösterdi

Mahkemeden çıkan şahıs, basın açıklaması yapan avukatlara tepki gösterdi

Çocukların başkan amca sevgisi

Çocukların başkan amca sevgisi

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

3
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

4
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

5
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

6
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı ve ıslıklı protesto

Sağlık Bakanı Koca’ya alkışlı ve ıslıklı protesto

Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Soğanlı’da balon turizmi yeniden başladı

DAHA FAZLA
Hastası tarafından öldürülen doktor son kez baba evine getirildi

Hastası tarafından öldürülen doktor son kez baba evine getirildi

Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

KTO'da taşımacılık sektörü konuşuldu

KTO'da taşımacılık sektörü konuşuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri’ye geldi

Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest

Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest