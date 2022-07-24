Kayserispor ilk iki maçını Cumartesi günü oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de ilk 2 hafta programını açıklarken Kayserispor’un sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile de daha sonraki İstanbulspor maçını da Cumartesi günleri oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Ligin ilk 2 hafta programını açıkladı. 2022-2023 sezonu, son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacak. Süper Lig temsilcimiz Kayserispor Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak. Kayserispor Ligin ikinci haftasında İstanbulspor’u konuk edecek bu müsabaka da 13 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig’de 1 ve 2’inci hafta programı şu şekilde açıklandı;

Süper Lig'de ilk ve 2. hafta yapılacak maçların programı şöyle:

1. hafta:

5 Ağustos Cuma:

19.15 İstanbulspor-Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Sivasspor - Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş - Kayserispor

7 Ağustos Pazar:

19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor

21.45 Antalyaspor - Galatasaray

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Başakşehir - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor

2. hafta:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor - Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kayserispor-İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor - Sivasspor

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe

14 Ağustos Pazar:

19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Konyaspor - Başakşehir

21.45 Galatasaray - Giresunspor