Kayserispor ilk iki maçını Cumartesi günü oynayacak

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  • 24.07.2022 18:18
  • Güncelleme: 24.07.2022 18:18
Kayserispor ilk iki maçını Cumartesi günü oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de ilk 2 hafta programını açıklarken Kayserispor’un sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile de daha sonraki İstanbulspor maçını da Cumartesi günleri oynayacak. 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Ligin ilk 2 hafta programını açıkladı. 2022-2023 sezonu, son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacak. Süper Lig temsilcimiz Kayserispor Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak. Kayserispor Ligin ikinci haftasında İstanbulspor’u konuk edecek bu müsabaka da 13 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig’de 1 ve 2’inci hafta programı şu şekilde açıklandı; 
Süper Lig'de ilk ve 2. hafta yapılacak maçların programı şöyle:
1. hafta:
5 Ağustos Cuma:
19.15 İstanbulspor-Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor 
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Sivasspor - Gaziantep FK 
21.45 Beşiktaş - Kayserispor 
7 Ağustos Pazar:
19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor 
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor 
21.45 Antalyaspor - Galatasaray 
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Başakşehir - Kasımpaşa 
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor 
2. hafta:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor - Hatayspor 
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kayserispor-İstanbulspor 
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor 
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe 
14 Ağustos Pazar:
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü 
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş 
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Konyaspor - Başakşehir 
21.45 Galatasaray - Giresunspor

1ha

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