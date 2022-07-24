Kayserispor ilk iki maçını Cumartesi günü oynayacak
- 24.07.2022 18:18
- Güncelleme: 24.07.2022 18:18
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de ilk 2 hafta programını açıklarken Kayserispor’un sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile de daha sonraki İstanbulspor maçını da Cumartesi günleri oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Ligin ilk 2 hafta programını açıkladı. 2022-2023 sezonu, son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacak. Süper Lig temsilcimiz Kayserispor Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak. Kayserispor Ligin ikinci haftasında İstanbulspor’u konuk edecek bu müsabaka da 13 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig’de 1 ve 2’inci hafta programı şu şekilde açıklandı;
Süper Lig'de ilk ve 2. hafta yapılacak maçların programı şöyle:
1. hafta:
5 Ağustos Cuma:
19.15 İstanbulspor-Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Sivasspor - Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş - Kayserispor
7 Ağustos Pazar:
19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
21.45 Antalyaspor - Galatasaray
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Başakşehir - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor
2. hafta:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor - Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kayserispor-İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe
14 Ağustos Pazar:
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Konyaspor - Başakşehir
21.45 Galatasaray - Giresunspor