Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’in 19.haftasında Kayseri’de oynanacak Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor müsabakasına hakem Ümit Öztürk atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ümit Öztürk’e bu maçta Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Yiğit Arslan belirlendi.

27 Aralık Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 20.00’de başlayacak.