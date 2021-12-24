Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 13:31
Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’in 19.haftasında Kayseri’de oynanacak Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor müsabakasına hakem Ümit Öztürk atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ümit Öztürk’e bu maçta Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Yiğit Arslan belirlendi.

27 Aralık Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 20.00’de başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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