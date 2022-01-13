Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Ali Çamlı ile beraber, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç da istifa etti.

Süper Lig'in 17'nci haftasında, Yukatel Kayserispor'un Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından bir açıklama yapan eski Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor kesinlikle başarılı olacak. 'Hoca istifa' sözleri ile hoca göndermeyiz arkadaşlar. Ne zaman hocanın başarısız olduğunu görürsek o zaman göndeririz" demişti.

Bu beraberlikten bir ay sonra Kayserispor’la yollarını ayıran Ali ‘Hoca’ oldu.

