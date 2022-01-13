Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Uzun süredir Kayserispor Kulübü Asbaşkanlığını yürüten, Kayseri'nin en büyük camilerinden Hunat Camiinde  baş imam olarak görev yapmış olan Ali Çamlı'nın istifasıyla Kayserispor 'Hoca'sız kaldı.

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  • 13.01.2022 16:13
  • Güncelleme: 13.01.2022 16:13
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Ali Çamlı ile beraber, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç da istifa etti.

Süper Lig'in 17'nci haftasında, Yukatel Kayserispor'un Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından bir açıklama yapan eski  Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor kesinlikle başarılı olacak. 'Hoca istifa' sözleri ile hoca göndermeyiz arkadaşlar. Ne zaman hocanın başarısız olduğunu görürsek o zaman göndeririz" demişti. 

Bu beraberlikten bir ay sonra Kayserispor’la yollarını ayıran Ali ‘Hoca’ oldu.
 

Haber Merkezi

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