Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 17. hafta karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 16.12.2021 17:03
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek
Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 17. hafta karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 17. hafta karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Ligin 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Kayseri’de saat 16.00’da oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK maçında Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam oldu.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

DAHA FAZLA
Hızlı tren müjdesini verdi

Hızlı tren müjdesini verdi

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'