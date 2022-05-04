Kayserispor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

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  • 04.05.2022 09:40
  • Güncelleme: 04.05.2022 11:00
Kayserispor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor, hazırlıklarına başladı. Sahasında Beşiktaş’a yenildikten sonra moralsiz bir şekilde idmanlara başlayan sarı kırmızılı takım, Gaziantep deplasmanından puan veya puanlar ile dönmek istiyor.

Bu maçta Kayserispor’da sakatlığı bulunan Mert Çetin ve Bernard Mensah ile kadro dışı kalan Mustafa Pektemek’in oynayamayacağı öğrenildi.

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İHA

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