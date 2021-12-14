Kayserispor - Gaziantep FK maçı bilet fiyatı 10 TL

Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belirlendi. Biletler 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon tribün bileti 40 TL.

Batı Alt Tribün bileti 30 TL.

Doğu Alt tribün bileti 20 TL.

Doğu Üst tribün bileti 15 TL.

Kuzey Üst tribün bileti 10 TL.

Güney Alt tribün bileti 10 TL.