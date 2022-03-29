Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

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  • 29.03.2022 18:26
  • Güncelleme: 29.03.2022 18:44
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de hafta sonu Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor’da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Yukatel Kayserispor’da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından kondisyon çalıştı.

Campanharo: "Puan ve puanlara ihtiyacımız var"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Gustavo Campanharo, taraftarın desteğiyle karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek; "Bizim için çok zor bir müsabaka olacak. Kendi evimizde oynuyoruz, puanlara ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi Süper Lig’in sonuna doğru geliyoruz. Bu süreçte ligi daha rahat bir yerde bitirebilmemiz için puan ve puanlara ihtiyacımız var. Çok iyi çalıştık, çok önemli bir maç. Önemli bir rakip karşımızdaki, çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe’yi yeneceğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşması cumartesi günü saat 16.00’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak.

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İHA

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