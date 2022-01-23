Kayserispor deplasmandan mağlup ayrıldı

Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor, 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23’üncü hafta maçında karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan maç, Kasımpaşa’nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Kasımpaşa ve Kayserispor maçı, 6’ncı dakikada geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık için durduruldu. Çalık, 6’ncı dakikada tüm stadyumda alkışlanırken, tribünlerden Ahmet Çalık için tezahüratlar yankılandı.

İlk yarıyı ev sahibi Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı.

GOOOLLL… Kayserispor’dan Mario Gavranovic, 12’nci dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

GOOOLLL… Kayserispor oyuncusu Yasir Subaşı, 14’üncü dakikada Kasımpaşa’dan Ahmet Engin’in yaptığı ortaya takımının kalesi önünde ters kafa vuruşuyla karşılık verdi ve kendi kalesine gol attı. Kasımpaşa, Yasir’in golü ile durumu 1-1 eşitledi.

GOOOLLL… 36’ncı dakikada Hajradinovic’in sol çaprazdan gönderdiği pası karşılayan Umut Bozok, uygun pozisyonundan yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda Kasımpaşa, konuk takım Kayserispor ile arasındaki farkı ikiye çıkararak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GOOOLLL… Ev sahibi Kasımpaşa’dan Ahmet Engin, 53’üncü dakikada Kayserispor ile takımının arasındaki farkı 2’ye çıkaracak golü attı ve durum 3-1 oldu.

Bu sonuçla Kayserispor’un puanı 31’de kalırken, Kasımpaşa ise 27 puana yükseldi. Kayserispor, ligin 24’üncü haftasında 4 Şubat 2022 saat 20.00’de Atakaş Hatayspor’u sahasında ağırlayacak.

MAÇIN KARNESİ

STAD: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ömer Faruk Turtay, Volkan Bayarslan (VAR), Esat Sancaktar (AVAR), Oğuzhan Aksu (AVAR).

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Ahmed Mortadha Ben Ouanes, Tarkan Serbest, Ahmet Engin (Dk. 68 Mamadou Fall), Evren Eren Elmalı, Umut Bozok (Dk. 90+7 Kevin Varga), Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Florent Hadergjonaj.

YEDEKLER: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Taha Veysel Kemendi, Mamadou Fall, Sarp Yavrucu, Hasan Emre Yeşilyurt.

YUKATEL KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Joseph Attamah, Majid Hosseini, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Andrea Bertolacci), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Carlos Mane), Uğur Demirok, Emrah Başsan (Dk. 46 Emrah Bassan), Mario Gavranovic (Dk. 87 İlhan Parlak), Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 46 Miguel Cardoso), Abdulkadir Parmak.

YEDEKLER: Bilal Bayazıt, Miguel Cardoso, Oliver Kemen, Emre Demir, Carlos Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Yıldırım Mert Çetin, Andrea Bertolacci.

GOLLER: Dk. 12 Mario Gavranovic (Kayserispor), Dk. 14 Yasir Subaşı (KK, Kayserispor), Dk. 36 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 53 Ahmet Engin (Kasımpaşa).

SARI KARTLAR: Ryan Donk (Dk. 39, Kasımpaşa), Gökhan Sazdağı (Dk. 45+1, Kayserispor), Andrea Bertolacci (Dk. 80, Kayserispor), Ertuğrul Taşkıran (Dk. 89, Kasımpaşa)

