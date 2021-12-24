Kayserispor'da sakatlık şoku

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Yukatel Kayserispor'un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 24.12.2021 16:32
Kayserispor'da sakatlık şoku
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Yukatel Kayserispor'un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Yukatel Kayserispor’un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios’tan kötü haber geldi.

Yukatel Kayserispor’un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios’tan kötü haber geldi. Yeni Malatyaspor maçında sahada yer alan başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edildi. Maçın 79.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dimitrios Kolovetsios’un yapılan tetkikler sonrasında sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; “Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuz Dimitrios Kolovetsios’un yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” denildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

MHP'den Turkovac'a destek

MHP'den Turkovac'a destek

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

İçinde Kayserililerin de olduğu 771 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

İçinde Kayserililerin de olduğu 771 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

DAHA FAZLA
Arif Molu Meslek Lisesi, yarı fiyatına maske makinası üretti

Arif Molu Meslek Lisesi, yarı fiyatına maske makinası üretti

Yangın dehşeti: 3 çocuk hayatını kaybetti

Yangın dehşeti: 3 çocuk hayatını kaybetti

Kağıt sektörü krizde

Kağıt sektörü krizde

Bu kez direkleri çaldılar

Bu kez direkleri çaldılar

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor