Kayserispor’da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Kayserispor’un sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mame Thiam, hafta sonu oynanan İstanbulspor maçında forma giyememişti. Tedavisine devam edilen futbolcunun ligin 3’üncü haftasında Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakada da forma giymesi beklenmiyor. Kayserispor Rezerv takımının, İstanbulspor Rezerv takımı ile Hacılar İlçe stadında oynadığı maçı takip eden futbolcunun sarı kırmızılıların Giresunspor ile yapacağı maça hazır olması bekleniyor.